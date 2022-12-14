Strep A Türkiye'de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

Türkiye'de 3 ilde Strep A vakasının görüldü. Ülkemizde görülen vakaların ardından vatandaşlar Strep A virüsünün ne olduğunu ve belirtilerini araştırmaya başladı. İngiltere'de 10 çocuğun ölümüne sebep olan bu hastalıkla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?