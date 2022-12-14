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Strep A Türkiye'de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

Türkiye'de 3 ilde Strep A vakasının görüldü. Ülkemizde görülen vakaların ardından vatandaşlar Strep A virüsünün ne olduğunu ve belirtilerini araştırmaya başladı. İngiltere'de 10 çocuğun ölümüne sebep olan bu hastalıkla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:39
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Strep A Türkiye’de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

Strep A Türkiye'de hangi illerde görüldü sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla aratılmaya başlandı. İngiltere'de 10 çocğun hayatını kaybetmesine yol açan hastalıkla ilgili detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Strep A nedir, belirtileri neler?", "Strep A nasıl tedavi edilir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Strep A ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Strep A Türkiye’de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

STREP A HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de de 3 ilde görüldü. Streptokok A bakterisinin 'toksik' olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Ankara'da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul'da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu öğrenildi.

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Strep A Türkiye’de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

STREP A NEDİR?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

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Strep A Türkiye’de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

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Strep A Türkiye’de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?

Grup A streptokoklar, Strep A enfeksiyonlarından sorumlu bakterilerdir. Boğaz ağrısından impetigo ve kızıl ateşe kadar çeşitli hastalıklara neden olurlar, ancak bazen bakteriler kan dolaşımına karışabilir ve invaziv Grup A strep (iGAS) adı verilen ciddi bir hastalığa neden olabilir.