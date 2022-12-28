Travma yaratan anılar ile ilgili önemli araştırma! Beyinde böyle saklanıyor

KALICI FORMLAR OLUŞTURMAKTA

Çalışmaya öncülük eden ve moleküler biyoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Jun-Hyeong Cho, travmatik olaylardan sonra prefrontal bellekteki nöronların aşamalı şekilde güçlendiğini ve beyin zarı olarak bilinen serebral kortekste kalıcı formlar oluşturması için kritik rol oynağını söyledi.