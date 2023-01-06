Kovid-19’un yeni varyantı korkutuyor! XBB.1.5 yaşlılar için tehdit oluşturuyor

Kovid-19'un en bulaşıcı varyantı başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede yayılıyor.

Bilim insanları, 'yüksek derecede bulaşıcı' olduğu belirtilen "XBB.1.5" adlı yeni varyantın, Kovid-19'un önceki türlerine göre daha kolay enfekte ettiğini ve aşılama ile önceki enfeksiyonlara karşı korumadan kaçabileceği konusunda uyardı.