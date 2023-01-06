Kovid-19’un yeni varyantı korkutuyor! XBB.1.5 yaşlılar için tehdit oluşturuyor
ABD ve Avrupa’da hızla yayılan Kovid-19’un yeni varyantı, Dünya Sağlık Örgütü’nü alarma geçirdi. “XBB.1.5” adlı varyant özellikle yaşlılar için tehdit oluşturuyor.
Kovid-19'un en bulaşıcı varyantı başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede yayılıyor.
Bilim insanları, 'yüksek derecede bulaşıcı' olduğu belirtilen "XBB.1.5" adlı yeni varyantın, Kovid-19'un önceki türlerine göre daha kolay enfekte ettiğini ve aşılama ile önceki enfeksiyonlara karşı korumadan kaçabileceği konusunda uyardı.
İngiltere'nin en büyük koronavirüs gözetim merkezlerinden biri olan Sanger Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "XBB.1.5, aşılamaya veya önceki enfeksiyona yanıt olarak üretilen Kovid-19 ile savaşan antikorları atlamasına yardımcı olan F486P de dahil olmak üzere mutasyonlar kazanmıştır.
Birleşik Krallık'taki 17 Aralık haftasına kadar olan haftadaki vakaların yüzde 4'ünün XBB.1.5'ten kaynaklandığı görüldü" denildi. Açıklamada, XBB.1.5'in ilk olarak ağustos ayında Hindistan'da tespit edilen Omicron XBB'nin mutasyona uğramış bir versiyonu olduğu kaydedildi.
DSÖ'DEN UYARI
ABD ve Avrupa'da şimdiden en baskın varyant haline gelen 'XBB.1.5'in, diğer varyantlar arasında en hızlı yayılanı olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık yetkililerinin varyant kuzeydoğu ABD'deki hızlı yayılımından endişe duyduğunu ifade etti. Kerkhove, "Şimdiye kadar tespit edilen en bulaşıcı alt varyant. Bunun nedeni, bu virüsün hücreye yapışmasını ve kolayca çoğalmasını sağlayan mutasyonlar" dedi.
29 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Kerkhove, varyantın şimdiye kadar 29 ülkede tespit edildiğini ancak daha da yaygın olabileceğini ve dünya genelinde genom dizilimi azalırken Kovid- 19 varyantlarını takip etmenin de zorlaştığını söyledi. Varyantın görüldüğü ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Avustralya'nın da yer aldığı belirtiliyor.
YAŞLILAR İÇİN TEHDİT
WARWICK Üniversitesi'nde virolog olan Profesör Lawrence Young, "XBB.1.5 varyantı oldukça bulaşıcıdır ve New York'ta, özellikle yaşlılar arasında hastane yatışlarını artırmaktadır. Bağışıklığın azalması, soğuk hava nedeniyle daha fazla iç mekânlarda bulunulması ve yüz maskesi takmak gibi diğer hafifletici önlemlerin olmaması da ABD'deki bu enfeksiyon artışına neden oluyor" dedi.
Young, "Bu varyantın Birleşik Krallık'ta daha önce diğer Omicron varyantlarına maruz kalmış ve 50'li yaşlardaki nüfusta nasıl davranacağını bilmiyoruz. XBB.1.5 ve diğer Kovid- 19 türevlerinin tehdidi, uyanık kalmamız gerektiğini vurguluyor" ifadelerini kullandı.
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