İstanbul’da evlilik öncesi SMA testi uygulanmaya başlandı

"BU TARAMA TESTLERİNİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPIYORUZ"

Sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilmek adına bu uygulamaya başladıklarını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birim Uzmanı Dr. Aylin Dervişoğlu, "Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde bugün itibariyle tüm aile sağlığı merkezlerimizde SMA taşıyıcı tarama programına başlamış bulunuyoruz. Bu program kapsamında evlilik öncesi, evlilik raporu almak için aile sağlığı merkezine başvuran tüm çiftlere ve hali hazırda evli olup çocuk sahibi olmayı planlayan ve testin yapılmasını talep eden tüm çiftlere aile sağlığı merkezlerimizde SMA tarama testi ücretsiz şekilde uygulanacaktır. Bu tarama testlerinin sonuçlarında şüpheli sonuçların çıkması durumunda kişiler aile hekimliği aracılığıyla tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirilecektir. Halihazırda biz anne ve baba adaylarını tarıyor olsak da biz bu tarama testlerini aslında çocuklar için yapıyoruz" dedi.