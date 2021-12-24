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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Evlilik öncesi SMA taraması Aydın’da başladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Evlilik öncesi SMA taraması Aydın’da başladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koordinesinde hazırlanan evlilik öncesi SMA taraması uygulaması ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da başladı. Uygulamanın hayırlı olmasını temenni eden Bakan Koca, "27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

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