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Son dakika: Ankara'da evlilik öncesi SMA taraması başladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: Ankara’da evlilik öncesi SMA taraması başladı

Son dakika haberine göre Ankara'da yeni evlenecek çiftler için Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tarama programı başlatıldı. Çiftlerden alınan kanın 48 saat sonra sonuçlanıyor.

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