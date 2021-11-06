Son dakika: Sinovac’tan yeni aşı! Covid-19 varyantlarına karşı etkili olacak mı?

Gao, "Bu verilere dayanarak Çin, Şili, Malezya, Endonezya, Kamboçya, Kolombiya dahil 6 ülkede 3 ile 17 yaş arasında acil kullanım onayını almış durumda. Çin'de 3 ile 17 arasındaki yaş grubuna 100 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Bu veriler de Coronavac aşısının güveli olduğunun bir kanıtıdır. Çocukların ve adölesanların pandemi döneminde aşı olması çok önemli bir konu. Çünkü çocuklar ve adölesanlar hasta olabiliyor. Yaşadığı alanda daha da yaygın hastalığı yayabiliyor. Şu an elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, Coronavac aşısını uygulayan çocuklar ve gençler üzerinde bağışıklığın ve antikor seviyesinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Türkiye için de 3 ile 17 arasındaki yaş grubunun aşılanmasını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.