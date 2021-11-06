Son dakika: Sinovac'tan yeni aşı! Covid-19 varyantlarına karşı etkili olacak mı?
Son dakika haberine göre Çinli Sinovac firmasının Medikal Direktörü Yongjun Gao, Covid-19'un yeni varyantlarına karşı aşı geliştirme çalışmalarında sona geldiklerini söyledi. Gao, "Sinovac firması şu an Delta ve Gama varyantlarına karşı aşı geliştirmektedir. Şu an geliştirilen aşı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumdadır. Klinik araştırması için Çin'in ilgili makamlarına başvuru yapmış durumdayız" dedi.
Sinovac firmasının uzun zamandır virüsün yeni varyantlarını takip ettiğini ifade eden Gao, "Sinovac firması şu an Delta ve Gama varyantlarına karşı aşı geliştirmekte. Geliştirilen aşı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumdadır. Klinik araştırması için Çin'in ilgili makamlarına başvuru yapmış durumdayız. Ayrıca mevcut Coronavac aşımız şu an yaygın olan virüsün varyantlarına karşı da koruyuculuğunu göstermektedir. Şili ve Çin'deki elde ettiğimiz verilerde, Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac aşısının çeşitli varyantlara karşı koruyuculuğu kanıtlamaktadır" dedi.
"HATIRLATMA DOZUNDAN SONRA ANTİKOR DAHA DA YÜKSELİYOR"
Pandeminin sona ermesi için iki yolun izlenebileceğini belirten Gao, "İlk olarak herkesin aşı olması ve bu doğrultuda aşı oranımızın yükselmesi gerekiyor. Diğeri ise tıbbi müdahale olmayan yollardan maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve sosyal mesafeye dikkat etmek gereklidir. Aşı olup bu kurallara dikkat edersek, o zaman hep birlikte pandemiden kurtulabiliriz" diye konuştu.
Yongjun Gao, 2 dozdan sonra uygulanan hatırlatma dozunun verilerinin incelendiğini kaydederek, "Hatırlatma dozu yaptıktan sonra elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, insanlarda antikor seviyesi 2'nci doz sonrasına göre daha da yükseliyor. Genel olarak 2'nci doz aşı olup 1 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu düşünebiliriz. Ancak bizim tavsiyemiz 2'nci doz aşı olduktan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılmalıdır" dedi.
"3- 17 YAŞ ARASININ AŞILANMASINI TAVSİYE EDERİZ"
Gao, Sinovac firmasının çocuklar ve adölesan (ergenlik) çağındakiler üzerinde yaptıkları araştırmalarda aşının koruyuculuğu anlamında iyi veriler elde ettiklerini söyledi.
Gao, "Bu verilere dayanarak Çin, Şili, Malezya, Endonezya, Kamboçya, Kolombiya dahil 6 ülkede 3 ile 17 yaş arasında acil kullanım onayını almış durumda. Çin'de 3 ile 17 arasındaki yaş grubuna 100 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Bu veriler de Coronavac aşısının güveli olduğunun bir kanıtıdır. Çocukların ve adölesanların pandemi döneminde aşı olması çok önemli bir konu. Çünkü çocuklar ve adölesanlar hasta olabiliyor. Yaşadığı alanda daha da yaygın hastalığı yayabiliyor. Şu an elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, Coronavac aşısını uygulayan çocuklar ve gençler üzerinde bağışıklığın ve antikor seviyesinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Türkiye için de 3 ile 17 arasındaki yaş grubunun aşılanmasını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.
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