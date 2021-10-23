Son dakika: 2 doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Son dakika haberi: Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.