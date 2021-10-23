Son dakika: 2 doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
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Son dakika haberi: Çinli şirket Sinovac tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı CoronaVac ile ilgili yeni karar açıklandı.Türkiye'de de milyonlarca doz uygulanan aşıyla ilgili 3. doz tavsiye kararı süresini güncelledi. Detaylar haberimizde...
Son dakika haberi: Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.
Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.