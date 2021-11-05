Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Vatandaşa büyük kolaylık! Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? Hastalığımı nasıl anlayabilirim?

2 MİLYON KİŞİ HER GÜN MUAYENE OLUYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün yaklaşık 2 milyon kişi muayene oluyor, bunlardan yüzde 6'sı yanlış bölüme başvuruyor. Sağlık Bakanlığınca hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi.