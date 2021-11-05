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Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Vatandaşa büyük kolaylık! Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? Hastalığımı nasıl anlayabilirim?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Vatandaşa büyük kolaylık! Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? Hastalığımı nasıl anlayabilirim?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Neyim Var?" uygulaması vatandaşların şikayetlerine yönelik tanı tahminleri yaparken gitmeleri gereken poliklinikler konusunda da fikir veriyor. Peki Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır? Hastalığımın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Neyim Var?" uygulaması, hastaların şikayetlerine yönelik tanı tahminleri yapıyor ve gitmeleri gereken polikliniği bildiriyor.

Ülke genelinde daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulması amacıyla son teknolojiye sahip şehir hastaneleri ve sağlık tesislerinin sayısı her geçen gün artırılırken dijital sağlık uygulamaları da hayata geçiriliyor.

2 MİLYON KİŞİ HER GÜN MUAYENE OLUYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün yaklaşık 2 milyon kişi muayene oluyor, bunlardan yüzde 6'sı yanlış bölüme başvuruyor. Sağlık Bakanlığınca hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi.

NASIL KULLANILIR?

Uygulamaya giren hastalar, ana şikayetlerinin ne olduğunu birkaç farklı yolla belirtebiliyor. Ana şikayet, otomatik tamamlama özelliğine sahip metin kutusuna yazılarak veya bulunduğu bölge ve belirtilere ilişkin hazır metinler seçilerek iletilebiliyor. Ayrıca şikayetin bulunduğu bölge üç boyutlu insan modeli üzerinden de seçilebiliyor.

TANI BELİRLEMEYE YARDIM EDİYOR

Bir sonraki aşamada hastaya, ilettiği ana şikayetle ilgili sorular yöneltiliyor. Hastanın bu sorulara verdiği cevaplar, önceden geçirdiği rahatsızlıklar ve yaptırdığı tahliller uygulamadaki yapay zeka tarafından değerlendirilerek muhtemel tanı belirleniyor.

Uygulamanın son aşamasında hastaya gitmesi gereken poliklinik öneriliyor ve randevu alabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönlendiriliyor.

UYGULAMAYA NEREDEN GİRİLİR?

Sağlık Bakanlığının "neyimvar.gov.tr" sitesinden ulaşılabilen uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız hesapları kullanılarak giriş yapılabiliyor. Ayrıca, e-Nabız mobil uygulaması veya "enabiz.gov.tr" sitesindeki "Neyim Var?" bölümlerine tıklanarak da "Neyim Var?" uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

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