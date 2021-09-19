Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu! İşte 24 saatlik vaka vefat ve aşı rakamları (19 Eylül 2021)

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.