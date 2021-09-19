19 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu! İşte 24 saatlik vaka vefat ve aşı rakamları (19 Eylül 2021)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu! İşte 24 saatlik vaka vefat ve aşı rakamları (19 Eylül 2021)

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu! İşte 24 saatlik vaka vefat ve aşı rakamları 19 Eylül 2021

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik korona virüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Vaka, vefat, ağır hasta, aşılama rakamlarında son durum ne? İşte sağlık haberinin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, günün Kovid-19 tablosunu duyurdu. İşte 19 Eylül 2021 tahine ait vaka, vefat ve aşılama verileri...

GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ (19 EYLÜL)

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216 bin 856 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.

18 EYLÜL

17 EYLÜL

16 EYLÜL

15 EYLÜL

14 EYLÜL

13 EYLÜL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA