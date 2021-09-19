Vakalarda yüzde 50 artış var! Kovid-19’dan sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike

"ACİL SERVİSLERDE COVID VAKALARI AZALDI"

Femur boyu yani kalça kırıklarında ameliyatın yüzde yüz olduğunu ifade eden Prof. Dr. İkizceli, kırık sonrası komplikasyonların da ciddi sonuçlara yol açabildiğini söyleyerek şu uyarılarda bulundu:

"Ameliyattan sonra hastalarımız mutlaka hareket ettiriliyor. Ama hareketleri iyice kısıtlanırsa, bu sefer de pıhtı atma riski oluşuyor. Çünkü toplar damarlarda pıhtı oluşuyor ve bu da akciğere atıp ölümcül hale gelebiliyor. Bu nedenle kırık sonrası dönemde pıhtıyı engellemek gerekiyor. Covid'in kendisinden de kaynaklı pıhtı sorunu var zaten. Kalp krizi ya da pulmoner emboli dediğimiz akciğere pıhtı atması ya da derin ven trombozu meydana geliyor.