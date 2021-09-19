Çocuklukta başlayan ağız ve diş sağlığı sorunları ilerleyen yaşlarda kabusa dönüşüyor! Ailelere kritik uyarı...

DOĞAL BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Bunun yanı sıra çocukların doğal beslenmesi de çok önemli. Fastfood beslenmeden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Birde şekerli yiyeceklerde karamelize olan, yapışkan olan şekerleri gece yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar çok çabuk çürük meydana getirebiliyor. Aynı zamanda asitli yiyeceklerde diş minesinin bozulmasına neden oluyor. Bu konuda dikkatli olunmalı" diye konuştu.

Ayrıca ağız ve diş sağlığı açısından çocukların belirli zaman aralıklarıyla diş hekimlerine giderek ağız kontrollerinin yapılması ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor.