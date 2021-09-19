Çocuklukta başlayan ağız ve diş sağlığı sorunları ilerleyen yaşlarda kabusa dönüşüyor! Ailelere kritik uyarı...
Çocuklukta yaşanan ağız ve diş sağlığı sorunları ilerleyen yaşlarda da sağlık sorunlarının oluşumuna neden olurken, Dt. Alparslan Üregen konuya ilişkin ebeveynleri uyardı. Ağız sağlığı konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirten Üregen "çocuğun ağzındaki bakteri plağı ve yiyecek artıklarının temizlenmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.
Çocuklukta yaşanan diş problemlerinin ilerleyen yaşlarda da etkili olabileceğini söyleyen Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Alparslan Üregen, anne ve babaların çocuklarına ağız sağlığında destek olmanın yanı sıra örnek olmalarının da önemli olduğunu vurguladı.
İLERİ DÖNEMLERDE PROBLEM YARATIYOR
Çocukların ağız ve diş sağlığı ilerleyen yaşlarda karşılaşılacak sağlık sorunlarına da etki ediyor. Bu sebeple çocukluk döneminde ağız ve diş sağlığı için edinilen alışkanlıklar büyük önem kazanıyor. Alışkanlıkların başında ise dişlerin fırçalanması geliyor. Çocuklar diş ve ağız bakımı konusunda ailelerini örnek alırken, dişlerini düzenli fırçalayan anne ve babalar çocukların ağız sağlığını kazanmaları için de etkili oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dt. Alparslan Üregen, çocuklarının ağız sağlığında destek olmanın yanı sıra örnek olmalarının da önemli olduğunu vurguladı.
BAKTERİ PLAĞI OLUŞUMUNA DİKKAT
Çocukluk döneminde yaşanan ağız diş sağlığı problemlerinin ilerleyen yaşları etkilediğine değinen Dt. Üregen, "Çocuk için önem arz eden sağlık argümanlarından bir tanesi ağız diş sağlığı. Ağız diş sağlığı yeterli seviyede çocuk ilerleyen yaşlarda sağlık noktasında iyi bir yere gelebiliyor ve çocukluk döneminde yaşanan problemler hayatın genelini etkiliyor.
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAMALI
Bu sebeple çocuklarımızın ağır sağlığı açısından ailelerimize büyük ve önemli görevler düşmekte. Bunların başında ise diş fırçalama alışkanlığının ilk etapta kazandırabilmemiz çocuklarımızın ağız sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Bunun içinde ailelerin sadece destek değil aynı zamanda da örnek olmalarını istiyoruz. Küçük çocuklarda dişlenme başladıktan sonra yavaş yavaş her yaşta önemli olan mekanik temizlik dediğimiz çocuğun ağzındaki bakteri plağı ve yiyecek artıklarının temizlenmesi çok önemli" dedi.
DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI
Günde en az iki kere diş fırçalayarak ağız ve diş sorunlarının önüne geçme şansının olduğuna dikkat çeken Üregen, "Özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması çok önemli. Çünkü gece uykuda ağızdaki tükürük miktarı azalır, bu nedenle fırçalanmış temiz bir ağızla uyunması çocuğun diş ve ağız sağlığı açısından çok bük önem kazanıyor. Ağız diş sağlığı merkezi ve halk sağlığı ekipleri belirli sınıflarda flor uygulaması yapıyor. Flor bizim diş çürükleriyle mücadelede en büyük yardımcımız ve hiçbir çekinceye gerek duymadan flor uygulamasını tavsiye ediyoruz.
DOĞAL BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Bunun yanı sıra çocukların doğal beslenmesi de çok önemli. Fastfood beslenmeden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Birde şekerli yiyeceklerde karamelize olan, yapışkan olan şekerleri gece yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar çok çabuk çürük meydana getirebiliyor. Aynı zamanda asitli yiyeceklerde diş minesinin bozulmasına neden oluyor. Bu konuda dikkatli olunmalı" diye konuştu.
Ayrıca ağız ve diş sağlığı açısından çocukların belirli zaman aralıklarıyla diş hekimlerine giderek ağız kontrollerinin yapılması ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor.
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