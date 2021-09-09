Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak edilen son dakika açıklamaları! Fahrettin Koca neyi açıkladı? Saat 18.00'de ne açıklandı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün içerisinde yaptığı merak uyandıran paylaşımın ardından canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Koca TURKOVAC adındaki yerli aşıda acil kullanım onayı aşamasına gelindiği duyururken aşının seri üretimi için tarih verdi. Koca diğer yandan dünya genelinde endişeye sebep olan Mu varyantının Türkiye'de 2 kişide görüldüğünü açıklarken, bu vakaların hangi ilde görüldüğünü de canlı yayında duyurdu. Hastanelerdeki son duruma da değinen Bakan Koca "Hastanelerdeki vakaların yüzde 90'ı aşısız veya aşısını tamamlamamış kişiler" ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitime ilişkin de detayları paylaşan Bakan Koca pazartesi günü okullarda başlayacak uygulamayı da canlı yayında duyurdu.
"HEYECAN VERİCİ BİR SEBEPLE KARŞINIZDAYIM"
Şimdi ise heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. Kovid-19'a karşı aşı kampanyamız 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarına örnek olmak üzere ilk aşıyı olmasıyla başlamıştı.
"100 MİLYONUNCU DOZ HAYIRLI OLSUN"
100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze'de bir hastanemizde yapıldı. 100 milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu doktorumuza teşekkür ediyorum. 100 milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdik, harekete geçtik.
100 milyon doz aşıda kararıyla, emeğiyle katkısı olan herkesi kutluyorum. Yeri geldiğinde yüksek yaylalara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden, aylarca dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 100 milyon doz kendisi aşı olmakla kalmayıp daha fazlasını yapanların da başarısıdır.
Açıklamaları ve saygınlıklarıyla aşılama sürecinin güç kaynağı olan bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bilim Kurulumuzun öncülüğünden daima gurur duyuyoruz. Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bizler 84 milyon daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhun sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.
18 YAŞ ÜSTÜ DETAYI
Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82. İkinci doz aşıyı olma oranımız yüzde 63.8. Altı milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon doz başaırısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşabilecğeimize inandığım toplum bağışıklığıdır.
İlk doz aşısını olup ikinci dozunu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. Zamanı gelen 2. doz aşılarımızı yaptıralım. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. İlk doz belirtiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olabilir.
Aşılarınızı gerektiği gibi tamamlar tamamlamaz vücudunuz virüse karşı hemen o gün güç kazanmış olmayacak. Hatırlatma dozu dediğimiz tamamlama dozu üzerinden 2 hafta geçmelidir.
HASTANELERDEKİ HASTALARIN %90'I AŞISIZ
Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış ne anlama geliyor? 2 doz inaktif aşı olup 2. doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran veya 2 doz mRna aşısı olan kişidir. Mevcut bilgiler inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli oranda artırdığını göstermektedir.
Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam yarına randevu almalarını rica ediyorum.
Gündemimiz Kovid-19'a karşı 100 milyon doz başarısı. Şimdi veya başka zaman aklınıza gelmiş olabilecek bir soru var: 100 milyon doz aşıya rağmen dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914'tü? Can kayıplarımız neden geçen yıl bugünlerde olduğundan çok?
Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz. Tedbirleri ise ne yazık ki eski ciddiyetle sürdürmüyoruz. Öte yandan virüsün yeni varyantları daha hızlı yayılıyor, sonuçları ise ciddi riskler doğuruyor.
İki doz aşılama yapan İsrail ve Amerika'da vaka tırmanışları ve ölüm sayıları Türkiye olarak aldığımız kararın isabetli olduğunu gösteriyor. Bu uygulamaya gitmemiş olsaydık bugün daha fazla can kaybı ve vaka sayısı ile karşılaşabilirdik. Çözüm tam doz aşıdır.
TURKOVAC AŞISINDA YENİ MÜJDE
Bir kısmımız aşılarımız olur diğer kısmımız aşılarımız ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı azaltır. Bu sebeple bir an önce hepimiz tam aşılı olmalıyız. 100 milyon dozun önümüze koyduğu hedef de budur.
13 Ocak'ta başlayan ve bugün 100 milyona ulaşan aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşması büyük güç birliği istiyor. Aşılarımızı olmakla kalmamalıyız, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız.
Aşı olan, riski herkes için azaltır. Sizleri aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.
MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?
Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin farklılığı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız, maskemizi ihlal etmememiz, mesafe noktasında hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bilimsel açıdan, bakanlık boyutuyla varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği daha önemli.
Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an.
AŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?
Biz ilk önce inaktif aşı olan Sinovac'la başlamıştık. Daha sonra mRna aşısı ile devam ettik. İnaktif aşının takibinde 2 doz sonrası, özellikle 3. aydan sonra koruyuculuğun kaybolmadığını ama azaldığını görerek erken dönemde Bilim Kurulumuz 3. hatırlatma dozunun yapılması gerektiğine karar verdi.
mRna aşısı için de bizim şu an 3.5-4 ay sonra koruyuculuğun azalmakla birlikte halen devam ettiğini biliyoruz. İsrail örneğinde olduğu gibi bunun kaç ay sonra olacağını takibimizle bilgilendireceğiz. Hatırlatma, mRna aşıları için gerekli olacak mı? İsrail ve diğer örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor. Bunun zamanı muhtemelen 8-9 ay sonra olabilir.
AŞI YAŞI 12'NİN ALTINA İNECEK Mİ?
18 yaş ve üzerini önemsiyoruz aşıda. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin de aşılanmasını önemsiyoruz. Velinin ailesinin onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açmış olduk. Toplamda 12, 13, 14 yaş grubunda daha yüzde 3'ü geçmediğini görüyoruz.
SAHTE PCR SONUCU
Bununla ilgili biz aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyoruz. Kime izin verdiğimizi biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri de yakından takip ediyoruz. Şu an somut bir bilgi gelmedi bunun istismarının yapıldığıyla ilgili. Olursa müeyyidenin güçlü olacağını, yapılması gereken uygulama ne ise bundan hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
HASTANELERDE KRİTİK DETAY
Kitlerin bir sorunu yok ama varyantlarla ilgili sekans analizi yapıyoruz ayrıca. Sadece PCR kitleriyle hangi varyantın olduğunu değil, sekans analizi yaparak varyant analizini daha kesinleştirmiş oluyoruz. Vakaların ortalama yüzde 5'ine yakınını sekans analizi yaparak bildirmeye gayret ediyoruz.
Vakalar, vefatlarla ilgili 1-2 rakam vermek istiyorum. 18 yaş ve üzeri yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşısını tamamlamamış olan kişiler. Vaka yükümüz ise yüzde 81'ini oluşturuyor. Aşısını tamamlamamış olan kişilerin toplam sayısı 26 milyon. Aşısını tamamlamış olan kişilerin yaklaşık sayısı 36 milyon. 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalaması daha yüksek ve ek hastalığı daha fazla olanlar ve bunların toplam içindeki payı yüzde 10, yaş ortalaması da 46. 26 milyonun yaş ortalaması daha düşük.
36 milyon aşılanmamış olsaydı var olan hastane yükü 2.5-3 kat en az yaştan bağımsız olarak artmış olacaktı. Belki bu 4-5 kat olacaktı yaşla birlikte. 26 milyonun vakadaki oranı yüzde 81, 36 milyon aşılı olanın ise yüzde 19. Orada da 4-5 kat daha fazla vaka olacaktı.
Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Varyant değişikliğiyle birlikte daha bulaşıcı, daha hastane yükü oluşturan bir varyant olduğu belli.
GRİP AŞISINDA SON DURUM
Geçen yıl bir sorun yaşamamıştık, üstelik elimizde bir miktar aşı da kalmıştı. Bu yıl da geçen yıl siparişi verilen aşı miktarından daha fazlasının tedarik edilmesi gerektiğini planlıyoruz. Sorun yaşayacağımız düşünüyorum.
AŞI KARŞITLIĞINA İLİŞKİN KONUŞTU
Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla, aşı olmayı erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Bu toplumun aşıyla ilgili bir direncinin olmadığını, evtlarına doğmuş olduğu andan itibaren 13 farklı aşıyı yaptırabilmiş bir toplumuz. Şu an dünyada aşı doz miktarında 8. sıradayız. Bizden önce tek Avrupa sayısı Almanya var. Zannediyorum 2 hafta içerisinde Almanya'yı da geçmiş olacağız çünkü günlük aşı yapma miktarımız daha fazla.
SINOVAC'IN ETKİSİ DÜŞÜK MÜ?
İlk aşıyı yaptırdığımız grup sağlık çalışanlarımız oldu. Sağlık çalışanlarımız içinde son 3 aydan bu yana aşısını yaptırmış hekim arkadaşlarımızdan hiç duydunuz mu? 1-2 arkadaşımız oldu, 2 doz Sinovac aşısını yaptırıp 3. doz aşısını yaptırmayanlardı onlar da. Demek ki Sinovac aşısı bu kadar etkili oldu. İnaktif aşı koruyuculuğunun 3. aydan sonra azaldığını görerek Bilim Kurulu hatırlatma dozu kararını başlattık. 3. dozunu yaptıran 9 milyon kişinin yüzde 1.5-1.6. Ama 2 doz aşısını yaptırıp hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon kişinin hastane yükü 6-7 kat fazla. Yani 3. doz 6-7 kat oranında koruyuculuğu artırıyor.
Sinovac aşısı etkili ama 3. aydan sonra koruyuculuğu düşüyor. Koruyuculuğu artırmak için 3. dozu yaparak 5-6 kat daha artırmak mümkün.
PCR ZORUNLULUĞU KİMLERE UYGULANACAK?
Yabancılar için de PCR zorunluluğu var, olacak. Vatandaşımızın güvenliği için yanında oturan yabancı kişi de olsa onun enfeksiyonu olup olmadığı önemli. (PCR testi) Her geçen gün sayılar giderek artıyor. Biz şu an herkesten istemiyoruz.
Şu an çok ciddi bir oran oluşturmuyor ama hareketlilik giderek arttığında bu sayılar da artmış olur.
BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." sözlerini kullanmıştı.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 262 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 914 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 914 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
"Rize 614,18, Bayburt 473,69, Aksaray 413,23, Batman 389,83, Trabzon 366,67, Konya 363,42, Bingöl 317,64, Gümüşhane 309,1, Kayseri 294,28, Muş 292,13, Mardin 287,58, Elazığ 285,05, Sivas 280,87, Karaman 273,03, Şanlıurfa 270,27, Bitlis 267,81, Eskişehir 260,68, Diyarbakır 252,32, Yozgat 245,05, Sakarya 240,83, Nevşehir 239,05,
Niğde 226,2, Artvin 224,78, Ağrı 211,6, Kilis 210,8, Kırıkkale 206,67, Kastamonu 200,6, Gaziantep 198,99, Giresun 197,9, Ankara 194,96, Erzurum 186,21, Kütahya 185,37, Afyonkarahisar 181,7, Malatya 181,11, Karabük 178,97, Çorum 178,83, Zonguldak 175,91, Düzce 172,36, Erzincan 169,35, Samsun 169,16, Bolu 168,36, Ardahan 166,39, Tokat 165,59, Kırşehir 163,35, Siirt 161,3, Ordu 158,92, Kahramanmaraş 158,71, Iğdır 152,5, Sinop 149,68, İstanbul 148,33, Kocaeli 137,44, Bilecik 134,42,
Adıyaman 129,65, Kars 128,81, Osmaniye 128,34, Çankırı 117,97, Hakkari 111,94, Amasya 110,88, Hatay 108,3, Yalova 99,62, Tunceli 99,47, Şırnak 98,37, Adana 97,13, Bartın 88,45, Van 86,22, Tekirdağ 85,75, Isparta 84,26, Uşak 81,48, Bursa 74,18, Burdur 71,89, Denizli 69,75, Mersin 69,24, Manisa 68,32, Edirne 65,97, Balıkesir 64,58, Çanakkale 57,43, Kırklareli 51,7, İzmir 43,3, Antalya 39,52, Muğla 39,07, Aydın 37,44."
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