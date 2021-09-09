Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılamada kritik bir sayı aşıldı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde uygulanan toplam Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 13.40 itibarıyla 50 milyon 817 bin 854 birinci doz, 39 milyon 483 bin 547 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 100 milyon 2 bin 625 oldu.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı toplumsal aşılama, yoğun bir şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine tanımlanmasıyla devam etti.
Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere uzanırken martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da aşılamaları yapıldı.
HAZİRAN AYI AŞILAMADA DÖNÜM NOKTASI OLDU
Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.
Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes, Kovid-19'a aşısını olabilirken Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarlarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon dozu, haziranda 50 milyonu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı.
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