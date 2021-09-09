Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı toplumsal aşılama, yoğun bir şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine tanımlanmasıyla devam etti.

Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere uzanırken martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da aşılamaları yapıldı.