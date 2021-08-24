Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmayan anne ve babalara seslendi! Her 4 kişiden 3'ü...
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların 6 Eylül'de açılacağını belirterek henüz ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayan anne ve babalara seslendi. Aşılanma hakkında da bilgi veren Bakan Koca, 18 yaş ve üstünde her 4 kişiden 3'ünün en az 1 doz aşı yaptırdığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca, 'Annelere 6 Eylül mesajı' ve 'Babalara 6 Eylül mesajı' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" ifadesini kullandı.
"18 YAŞ VE ÜSTÜ HER 4 KİŞİDEN 3'Ü..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma hakkında da açıklama yaptı.
Bakan Koca, "18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. yüzde 75'imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: "Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var." ifadelerine yer verdi.