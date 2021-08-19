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Aşı olmayanlar zorunlu PCR testi için ücret ödeyecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Aşı olmayanlar zorunlu PCR testi için ücret ödeyecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını ve henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi isteneceğini açıkladı. Peki kimlerden zorunlu PCR testi istenecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

HAFTADA 2 KEZ TEST ZORUNLULUĞU

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

ÜNİVERSİTELERE DE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

YOLCULUKLARDA YENİ DÖNEM

Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

SABIRLI OLMALARINI İSTİYORUM

Son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum.

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