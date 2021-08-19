Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka haritasını paylaştı!
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından illerin haftalık vaka haritasını paylaştı. Vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri de açıklayan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bakan Koca, illerin haftalık vaka haritasını da yayınladı.
Bakan Koca resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.
İŞTE EN ÇOK VAKA SAYISI ARTAN İLLER
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz.
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