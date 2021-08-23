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Son dakika: BioNTech aşısında yeni gelişme: Tam onay aldı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: BioNTech aşısında yeni gelişme: Tam onay aldı

Son dakika haberi... The Washington Post'un haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

Reuters'ın The Washington Post'un haberine dayandırdığına göre Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısına tam onay verdi.

Bununla birlikte, FDA'den aşıya tam onay sonrası daha çok insanın aşıya ikna olacağı ve aşı zorunluluğu uygulamalarının daha kolay devreye gireceği ön görülüyor.

Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı ABD'de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı.

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