Sağlık Bakanı Koca'dan 4 iyi haber!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevinderen haberleri peş peşe verdi. Bakan Koca Trabzon ile Bursa'da aşılanma oranının % 75'i aştığını ve mavi kategorideki şehirler listesine geçtiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya (Twitter) hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Bakan Koca paylaşımında, Trabzon'un aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı.
Karadeniz sahilinin boydan boya mavi olduğunu ifade eden Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Daha güzel günler göreceğiz Trabzon, motorları maviliklere süreceğiz. İlk doz aşı oranında yüzde 75'i aşan Trabzon'a saygılar."
Bursa'nın da mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildiren Koca, "Yeşil Bursa mavi oldu. Yüzde 75'i aşan ilk doz aşı oranıyla hangi şehir olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
"4 İYİ HABER!"
Fahrettin Koca açıklamalarının devamında son olarak şu açıklamada bulundu:
"4 İYİ HABER! Bursa ve Trabzon'dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!"
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