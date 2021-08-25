Sağlık Bakanı Koca’dan 4 iyi haber!

"4 İYİ HABER!"

Fahrettin Koca açıklamalarının devamında son olarak şu açıklamada bulundu:

"4 İYİ HABER! Bursa ve Trabzon'dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!"