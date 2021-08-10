Doc. Dr. İlker Koçak: Burun estetiği maske takmaya engel değildir

Fakat burun estetiği olmak isteyenlerin akıllarına ilk gelen "Ameliyattan sonra maske takabilir miyim" sorusunu KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doc. Dr. İlker Koçak yanıtladı.

Burun estetiği olmak isteyenlerin pandemiyi fırsat bildiğini söyleyen Doc. Dr. İlker Koçak, gerek sokağa çıkma kısıtlamaları ve gerekse evden çalışma imkanı nedeniyle bu dönemde burun ameliyatlarına talep arttığını, hastaların ameliyat sonrası evde daha uzun iyileşme süresi geçirdiğini belirtti.

BURUN AMELİYATLARI MASKE TAKMAYA ENGEL DEĞİL

Pandemi şartlarında artık toplum içine girebilmek için maske kullanımı gereklilik haline geldi. Ve araştırdığınızda piyasada pek çok maske çeşidi olduğunu görüyorsunuz. Burada önemli olan burun estetiği sonrası maskenin buruna ve özellikle burun ucuna baskı uygulamaması gerekir. Bu nedenle burun estetiği sonrası üst tarafında metali olan cerrahi maske kullanımı daha uygundur. Maskenin metaline, yüzümüze takmadan önce brunumuza temas etmeyecek şekilde uygun şekli vermeli, böylece burun ucuna baskı yapmamalıyız. Yine buruna baskı yapmayacak şekilde N95 ve N99 maskeler de ameliyat sonrası kullanılabilir.

BURUN AMELİYATI OLANLAR KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRABİLİR

Burun estetiği olmak isteyen hastaların cevabını merak ettiği diğer bir soru, ''Ameliyat sonrası Corona virüs testi yaptırabilir miyim?'' olduğunu söyleyen Doc. Dr. İlker Koçak, ameliyattan1 hafta sonra Coronavirüs için burun içi COVİD-19 sürüntü testi yapılabileceğini, burun sağlığı açısından hiçbir sakıncası olmadığını belirtti.