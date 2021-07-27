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Son dakika: Türkiye'de aşılamada son durum | Bakan Koca'dan flaş açıklama

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika: Türkiye'de aşılamada son durum | Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'e indi" dedi.

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