Mono Clinic sağlık turizminde son 3 yılın en iyisi!

Her yıl Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce hasta tarafından tercih edilen Mono Clinic, son 3 yılda uyguladığı en başarılı tedavilerle alanında öncü konumuna geldi. Mono Clinic'in Kurucusu Başarılı İş Adamı Eyup Derundere Dünya'nın Dört Bir Yanından Yabancı Hastaları Kliniğinde Ağırlıyor! Başarılı iş adamı Eyup Derundere tarafından İzmir'de kurulan Mono Clinic, her yıl Türkiye'den ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen yabancı hastalara en etkili plastik, obezite, diş ve saç ekimi prosedürlerini sunuyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 1500'e yakın yabancı hastanın tercihi olan klinik, en çok Avrupa, Amerika ve Afrika'dan gelen hastaları ağırlıyor.

Mono Clinic kurulduğu günden itibaren en gelişmiş tedavi, en başarılı sonuçlar ve en konforlu tıbbi deneyim misyonuyla ilerliyor. Klinik plastik cerrahi ve saç ekimi prosedürleri kapsamında kişiselleştirilmiş tedavi planlarıyla benzersiz sonuçlara ulaşırken, obezite cerrahisi prosedürleriyle en hızlı, etkili ve güvenli kilo verme süreçlerini sağlayarak hastalarının hayat kalitesini önemli derecede yükseltiyor; geniş yelpazede sunduğu diş tedavileriyle hem estetik hem fonksiyonel olarak kişiye uygun tasarlanmış en başarılı sonuçlara ulaşıyor.

EN MODERN TEKNİKLERLE UYGULANAN VE HASTA ODAKLI TIBBİ PROSEDÜRLER



Mono Clinic'in başarısı ve ünü gün geçtikçe yükselirken, klinik hastalarına benzersiz bir tıbbi deneyim sunmak için dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kliniğin deneyimli ve uzman cerrahları tedavilerde en modern teknikleri kullanırken, tüm ekip hastaların tedavileri boyunca kendilerini konforlu hissetmeleri için tıbbi süreçleri yüksek kalitede servis ve olanakları kullanarak tasarlıyor.

İzmir merkezli hizmet vermekte olan Mono Clinic'in Türkiye'deki bu avantajlı konumu, hastalara tedavilerini olurken, oldukça keyifli vakit geçirmeleri için de fırsat sunuyor. Operasyon süreci boyunca konaklama için İzmir'in en iyi otelleriyle anlaşması bulunan klinik, aynı zamanda tatil tadında bir deneyim sunmak için Çeşme, Kuşadası gibi ünlü tatil beldelerinde de konaklamalar sağlıyor.

En popüler sağlık turizmi uygulamalarının tek adresi olan klinik, sadece tedavi süreçlerinin başarısı bakımında değil, aynı zamanda tedavi çeşitliliği açısından da zirvedeki yerini koruyor; kliniğin en çok rağbet gören uygulamalarından biri de, geçtiğimiz yılların trend plastik cerrahi prosedürü olan Brezilya Popo Kaldırma ameliyatı olarak öne çıkıyor.