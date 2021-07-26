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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Temmuz Pazartesi vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Temmuz Pazartesi vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, aşılama ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde son 24 saatin verileri açıklandı.

VAKA SAYISI 17 BİN SINIRINDA!

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste son durum KORONAVİRÜSTE SON DURUM

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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