Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Temmuz Pazartesi vaka tablosu

VAKA SAYISI 17 BİN SINIRINDA!

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.