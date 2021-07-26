Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Temmuz Pazartesi vaka tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, aşılama ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde son 24 saatin verileri açıklandı.
VAKA SAYISI 17 BİN SINIRINDA!
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.
25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...
- Ödemelerde artış yaşandı! Başvurana 1125 TL ödeme yapılacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı...
- Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Kıdem tazminatı için flaş detay! Maaş kesintisi sonlanabilir! Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa...
- Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
- BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2021-2022 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?