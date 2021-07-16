Sağlık Bakanlığından koronavirüs aşısı açıklaması! İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılarının miktarının 20 milyonu geçtiği açıklandı. Toplumun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz da olsa aşılanması hedefleniyor.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla ülke genelinde aşılama çalışmalarına devam ediliyor.
Bu kapsamda, 18 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 70'ine Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşı yapılması hedeflenirken ikinci ve üçüncü doz uygulamaları da hızla sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 21.44 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 784 bin 201, ikinci doz aşı sayısı da 20 milyon 2 bin 13'e ulaştı. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 365 bin 59'a yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. ARTIK ÜÇTE BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ!" ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
YAN ETKİ OLURSA NE YAPILMALI?
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih belli oldu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 2021 yeni polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
- Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...
- 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları: 2021 YKS taban puan, üniversite kontenjanları ve sıralamalar
- AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...
- Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...
- ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...