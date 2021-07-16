Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 918'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 918 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu. Bir günde toplam 229 bin 582 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 244 bin 821'a yükseldi.