Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bir ilin daha bayram öncesinde aşılamada mavi kategoriye girdiğini duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 918'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 918 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu. Bir günde toplam 229 bin 582 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 244 bin 821'a yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" dedi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım. " ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
İLLERE GÖRE VAKA TABLOSU
İllerde 3-9 Temmuz'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Siirt 231,67, Ağrı 193,86, Bitlis 119,09, Van 100,41, Hakkari 80,21, Ardahan 80,07, Diyarbakır 76,82, Kütahya 70,23, Eskişehir 68,52, Sivas 66,99, Kırıkkale 65,3, Antalya 65,02, Erzurum 61,98, Rize 59,82, Ankara 59,10, İstanbul 56,75, Tokat 56,03, Sakarya 55,92, Kayseri 53,26, Bolu 50,51, Ordu 50,17, Trabzon 49,88, Batman 49,82,
Kırşehir 48,14, Bingöl 45,78, Mardin 45,4, Isparta 45,2, Mersin 41,2, Muş 40,62, Konya 40,18, Elazığ 38,44, Yalova 38,04, Çorum 37,73, Niğde 37,56, Karabük 36,94, Nevşehir 36,73, Kars 36,15, Erzincan 35,4, Kocaeli 34, Düzce 33,36, Burdur 32,95, Malatya 32, Afyonkarahisar 31,89, Kastamonu 31,09, Artvin 30,68, Bilecik 30,63, Sinop 29,57, Aksaray 29,08, Bursa 27,95, Kırklareli 27,92, Tekirdağ 27,75, Amasya 27,42, Şırnak 27,15, Iğdır 25,83, Zonguldak 25,03, Yozgat 24,58,
Samsun 23,97, Giresun 23,4, Çankırı 22,35, İzmir 22,16, Denizli 21,71, Şanlıurfa 20,99, Uşak 20,84, Karaman 19,61, Bayburt 19,53, Manisa 18,54, Gaziantep 17,85, Çanakkale 17,73, Balıkesir 16,77, Muğla 16,69, Gümüşhane 16,23, Bartın 15,08, Aydın 11,97, Adıyaman 11,54, Edirne 11,04, Kahramanmaraş 10,79, Tunceli 10,79, Adana 9,43, Osmaniye 6,56, Hatay 6,21, Kilis 5,6.".
GEÇMİŞ DÖNEMLERE İLİŞKİN VAKA TABLOSU
15 TEMMUZ
14 TEMMUZ
13 TEMMUZ
12 TEMMUZ
11 TEMMUZ
10 TEMMUZ
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