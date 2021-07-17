Son dakika: Yola çıkanlar dikkat! 2.5 saat sonra hipnotize olabilirsiniz





OTOYOLLARDA GÖRÜLME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma hakkında da bilgi veren Dr. Onultan, sözlerini şöyle tamamladı:



2004 yılında Wertheim hipotezi çalışılmış. Bu çalışmada farklı yollarda yol hipnozunun nasıl ortaya çıktığını araştırmışlar. Bunu da deneklerin beyin elektrolarını çekerek yapmışlar. Bunun sonunda otoyollarda hipnoz etkisinin daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Çünkü tekrar eden bir yolculuk oluyor. Otoyollar ve tali yollar arasında bu hipnozun ilk baştaki saatler arasında bir etkisi olmadığı ortaya çıkmış ama uzadıkça otoyollarda bu durum diğer yollara göre daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda.