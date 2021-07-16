Dünya genelinde milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Güncelleme sonrasında dengeler değişti

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 43 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 759, Teksas'ta 52 bin 763 olarak belirlendi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 185 milyon 135 binden fazla kişiye ilk doz, 160 milyon 408 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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