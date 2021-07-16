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Dünya genelinde milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Güncelleme sonrasında dengeler değişti

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Dünya genelinde milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Güncelleme sonrasında dengeler değişti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 190 milyonu geçerken can kaybı sayısının ise 4 milyonu geçtiği açıklandı. ABD,33 milyon 375 bin 546 vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken Türkiye'de toplam vaka sayısı 5 milyon 500 bini geçti. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 190 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4 milyonun üzerine çıktı. ABD 35 milyona yaklaşan vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 608 bin 410'a çıktı.

California, 3 milyon 849 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 32 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 43 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 759, Teksas'ta 52 bin 763 olarak belirlendi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 185 milyon 135 binden fazla kişiye ilk doz, 160 milyon 408 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD 34,888,864

HİNDİSTAN 31,043,277

BREZİLYA 19,262,518

RUSYA 5,907,999

FRANSA 5,833,341

TÜRKİYE 5,507,455

İNGİLTERE 5,332,371

ARJANTİN 4,719,952

KOLOMBİYA 4,583,442

İTALYA 4,281,214

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