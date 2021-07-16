Sağlık Bakanlığından milyonlarca kişiye Kurban Bayramı uyarısı! İşte şehirler arası toplu taşıma kullanacak kişilerin dikkat etmesi gereken kurallar
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika paylaşımında Kurban Bayramı'nda şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuldu. Otobüste koronavirüsten nasıl korunulur? İşte Kurban Bayramı'nda seyahat edecek kişilerin dikkat etmesi gereken koronavirüs tedbirleri...
Sağlık Bakanlığınca, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video hazırlandı.
MASKENİZİ ÇIKARMAYIN
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.
2 METRE KURALINA UYUN
Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.
ARAÇ İÇİNDE AZ YERE DOKUNUN
Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:
BAKANLIĞIN DİĞER ÖNERİLERİ
Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun.
Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın.
Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin
Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın.
Otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası toplu taşıma araçlarında COVID-19'dan korunmak için dikkat etmeniz gerekenler 👇 pic.twitter.com/toxz8XvgxP— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 16, 2021
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