SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (11 Temmuz 2021)

NE KADAR AŞI YAPILDI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.