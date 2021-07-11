SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (11 Temmuz 2021)
Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden Türkiye'nin 11 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (11 TEMMUZ)
Tabloya göre Tükiye'de 24 saatte 37 kişi vafat etti, 5.242 kişi sağlığına kavuştu.
VAKA VE TEST SAYISI
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı.
5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı.
Sosyal medayan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" mesajını paylaştı.
NE KADAR AŞI YAPILDI?
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 30,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı takip etti.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA VE VEFAT TABLOLARI (10 TEMMUZ)
9 TEMMUZ
8 TEMMUZ
7 TEMMUZ
6 TEMMUZ
5 TEMMUZ
4 TEMMUZ
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