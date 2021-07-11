Baş ağrısında ilaç kullananlar dikkat! Uzman isimden kritik tavsiyeler

İLAÇ KULLANMAK YERİNE NE YAPMALI?

Ağrı kesici ilaçların fazla tüketimi vücut sağlığı için de tehlikeli. "Her baş ağrısında ilaç kullanmak gerekmez" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ayhan Öztürk, kritik uyarılarda bulundu. Öztürk, "Uyku düzenini çok iyi bir şekilde ayarlamak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında 2-2,5 litreye kadar sıvı alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Açık havada yürüyüşler. Oksijenli ortamda yürüyüşler derin nefesler baş ağrılarınızı azaltabilir." ifadelerini kullandı.