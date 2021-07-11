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Baş ağrısında ilaç kullananlar dikkat! Uzman isimden kritik tavsiyeler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Baş ağrısında ilaç kullananlar dikkat! Uzman isimden kritik tavsiyeler

Birçoğumuz günlük hayatta yaşadığımız stres ve uykusuzluk gibi etkenlerle baş ağrısı yaşayabiliyoruz. Ancak her baş ağrısında ilaca yönelmemek konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar ilaç yerine doğal yöntemleri tavsiye ediyor.

Günlük hayatta yaşanan stres uykusuzluk gibi sebepler baş ağrısına neden oluyor. Ancak ağrı kesicilere yönelmemek gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Baş ağrısında ilaç kullananlar dikkat! Uzman isimden kritik tavsiyeler

İLAÇ KULLANMAK YERİNE NE YAPMALI?

Ağrı kesici ilaçların fazla tüketimi vücut sağlığı için de tehlikeli. "Her baş ağrısında ilaç kullanmak gerekmez" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ayhan Öztürk, kritik uyarılarda bulundu. Öztürk, "Uyku düzenini çok iyi bir şekilde ayarlamak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında 2-2,5 litreye kadar sıvı alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Açık havada yürüyüşler. Oksijenli ortamda yürüyüşler derin nefesler baş ağrılarınızı azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Baş ağrısında ilaç kullananlar dikkat! Uzman isimden kritik tavsiyeler

KAFEİN TÜKETİMİNE DİKKAT!

Prof. Dr. Ayhan Öztürk kafein tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu. Öztürk, "Kafein yeterli miktarda alınması baş ağrılarını geçirebilir ama bunun da abartılması kafeinin tetiklediği baş ağrılarına sebep olabilir." dedi.

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