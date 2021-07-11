Son dakika: Türkiye'de ne kadar Kovid-19 aşısı uygulandı? | İşte 11 Temmuz 2021 rakamları

AŞILAMADA SON DURUM NE?

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.