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SON DAKİKA | Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu (11 Temmuz 2021) | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli çağrı

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Giriş: 11.07.2021 20:42
Güncelleme:11.07.2021 20:46
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı. Sosyal medayan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" mesajını paylaştı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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