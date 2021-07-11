SON DAKİKA: Kovid-19 vaka ve vefat rakamları son durum | En çok vaka ve vefat hangi ülkede? Türkiye'de son durum ne?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada milyonlarca can alan Kovid-19 ile mücadele tüm hızlıya sürüyor. Aşılama ile vaka ve vafat rakamları gerilemeye başladı. Peki, en çok vaka ve vefat rakamları görülen ülke hangisi? Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti? Türkiye aşılama sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülkeler sıralaması...
SON DAKİKA| Kovid-19'dan en çok can kaybının yaşandığı ABD liste başında yer alıyor.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 607 bin 132'ye çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 19 bin 189 artışla 33 milyon 848 bin 726'ya yükseldi.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 136 artarak 607 bin 132 oldu.
California, 3 milyon 834 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 16 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 63 bin 932 ile ilk sırada yer aldı.
Bu sayı New York'ta 53 bin 733, Teksas'ta 52 bin 624 olarak kayıtlara geçti.
ABD'DE 158 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 183 milyon 836 binden fazla kişiye ilk doz, 158 milyon 954 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 837 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 20 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.
Can kaybında ise ABD'yi, 530 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 407 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.
11 TEMMUZ 2021 VEFAT RAKAMLARI
ABD 607.132
HİNDİSTAN 408.040
RUSYA 140.635
İNGİLTERE 128.665
İTALYA 127.768
BREZİLYA 532.893
FRANSA 111.511
TÜRKİYE 50.000
TÜRKİYE'DE 10 TEMMUZ 2021 VAKA VE VEFAT VERİLERİ
Sağlık Bakanlığınca (10 TEMMUZ 2021) Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 590 bin 559'u birinci doz, 16 milyon 968 bin 684'ü ikinci doz, 2 milyon 847 bin 785'i üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (10 TEMMUZ)
AŞILAMADA SON DURUM NE?
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN MESAJ
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün mavi kategoriye eklenen il olmadığına dikkati çekerek, "Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun." açıklamasında bulundu.
DÜNYA GENELİNDE 3 MİLYAR 416 MİLYON DOZDAN FAZLA KOVİD-19 AŞISI YAPILDI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 416 milyon dozu aştı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 374 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 376 milyon 32 bin ile Hindistan, 333 milyon 565 bin ile ABD, 112 milyon 774 bin ile Brezilya, 81 milyon 333 bin ile Almanya, 80 milyon 327 bin ile İngiltere, 59 milyon 124 bin ile Fransa, 57 milyon 712 bin ile Türkiye, 57 milyon 350 bin ile Japonya, 57 milyon 209 bin ile İtalya, 51 milyon 162 bin ile Endonezya, 49 milyon 860 bin ile Meksika, 47 milyon 334 bin ile Rusya, 46 milyon 612 bin ile İspanya, 42 milyon 223 bin ile Kanada, 31 milyon 258 bin ile Polonya, 24 milyon 518 bin ile Arjantin, 23 milyon 700 bin ile Şili, 20 milyon 328 bin ile Güney Kore ve 20 milyon 605 bin ile Kolombiya izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 416 milyon dozu geçti.
Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 160,92 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 159,43, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 132,44, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 128,5, İsrail'de 126,15, Şili'de 123,96, Uruguay'da 123,03, Moğolistan'da 118,96, İngiltere'de 118,33, Katar'da 117,68, Kanada'da 111,87, Faroe Adaları'nda 109,67, Singapur'da 105,35, Macaristan'da 105,13, Belçika'da 102,14 ve Hollanda'da 100,33 oldu.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 57 milyon 712 bin 937 doz aşı yapıldı.
Türkiye toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 68,28 oldu. 37 milyon 689 bin 158 kişiye ilk doz, 17 milyon 139 bin 4 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 187 milyon 419 bini aştı, 4 milyon 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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