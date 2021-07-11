SON DAKİKA: Kovid-19 vaka ve vefat rakamları son durum | En çok vaka ve vefat hangi ülkede? Türkiye'de son durum ne?

Bu sayı New York'ta 53 bin 733, Teksas'ta 52 bin 624 olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE 158 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 183 milyon 836 binden fazla kişiye ilk doz, 158 milyon 954 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 837 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 20 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 530 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 407 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.