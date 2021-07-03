Bilim Kurulu aşılamada uygulanacak yeni yöntemi açıkladı! BioNTech ve Sinovac aşılarına yönelik flaş detaylar
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan karar gereği aşılamalarda yeni yönteme geçildi. Bu kapsamda koronavirüsü atlatan kişilerde ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara yönelik tek doz aşı uygulanacak. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise yaptığı açıklamada 2 doz Sinovac aşısı olan kişilerin üçüncü dozda BioNTech aşısı yaptırmalarının daha etkili olacağını ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı ile hastalığı atlatıp, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlarda tek doz aşı uygulamasına geçildi.
KORONA GEÇİRENLERE TEK DOZ BIONTECH
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2'nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.
İKİ DOZ SINOVAC OLANLARA ÜÇÜNCÜ BIONTECH
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti. Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşının 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINDA SON DURUM
İllerde 19-25 Haziran'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85, Kütahya 102,48, Bitlis 96,58, Rize 95,54, Erzurum 95,22, Kırıkkale 89,7, Ankara 83,64, Sivas 78,32, Bolu 74,65, Kayseri 74,5, Ardahan 72,79, Isparta 69,04, Çorum 68,85, Kars 67,39, Gümüşhane 67,04, Kırşehir 65,83, Van 65,25, Sakarya 63,78, Artvin 59, Düzce 57,12, Tokat 56,87, Zonguldak 55,99,
Diyarbakır 55,34, Hakkari 54,9, Trabzon 54,44, İstanbul 54,3, Erzincan 52,89, Yalova 52,89, Kocaeli 51,97, Denizli 51,01, Siirt 50,44, Mardin 48,55, Kastamonu 47,82, Bilecik 46,64, Konya 46,44, Burdur 46,05, Çankırı 45,21, Bartın 44,23, Bayburt 43,95, Malatya 43,29, Elazığ 43,2, Bursa 43,14, Ordu 42,95, Yozgat 42,23, Afyonkarahisar 41,52,
Niğde 41,15, Nevşehir 40,66, Tekirdağ 37,74, Muş 37,46, Batman 37,08, Bingöl 35,14, Balıkesir 34,91, Samsun 34,36, Karabük 33,66, Antalya 32,96, Uşak 32,21, Giresun 31,87, Kırklareli 31,79, Manisa 30,75, Aksaray 30,73, Amasya 28,61, İzmir 27,4, Şırnak 26,78, Karaman 26,68, Çanakkale 26,41, Şanlıurfa 25,53, Gaziantep 25,08, Tunceli 22,77, Muğla 21,48, Sinop 20,33, Mersin 18,3, Iğdır 17,39, Aydın 14,57, Kahramanmaraş 14,55, Kilis 14,01, Edirne 11,28, Adana 9,61, Hatay 6,99, Adıyaman 6,96, Osmaniye 4,92."
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı,, Covid-19 salgınına ilişkin günlük verileri açıkladı. Son verilere göre,, vaka sayısı 5 binin altına geriledi.Bir gün içerisinde 223 bin 782 test yapıldı. 4 bin 891 yeni vaka tespit edilirken, bunların 461'i belirti gösteren hastalardan oluştu.
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