BioNTech aşısı hakkında kalp kası iltihabı yapıyor iddiası! Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altındaki yetişkinlerde kalp iltihaplanması rahatsızlığının görüldüğü ifade edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadelerini kullandı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı.
30 YAŞ VE ALTINDA GÖRÜLÜYOR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.
SIKLIKLA İKİNCİ DOZDAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR
Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.
DAHA FAZLA VERİ TOPLANACAK
Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.
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