İkinci doz BioNTech aşısı iptal mi edildi? İkinci doz BioNTech aşısı randevusu alanlar ne yapacak? Sistem ne zaman düzelecek?
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar gereği aşılama uygulamasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda koronavirüs geçiren kişilere sadece tek doz BioNTech aşısı yapılacağı açıklandı. Bu karar sonrasında e-Nabız sisteminde aşı sayfasına girildiğinde ikinci doz aşısının yanında "Geçirilmiş Covid" yazısı görüldü. Bu kişilere ikinci doz uygulanmayacağı için randevuları da iptal edilmeye başlandı. Yapılan açıklamada bu alanın pazartesi günü güncelleneceği ve karışıklığın giderileceği belirtildi. Peki, ikinci doz Biontech aşısı randevusu alanlar ne yapmalı? İkinci doz aşı randevuları iptal mi oldu, ikinci doz Biontech aşısı neden iptal edildi?
Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı aşı uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre, koronavirüs geçiren kişilere, sadece tek doz Biontech aşısı yapılacak.
İKİNCİ DOZ AŞI İPTAL Mİ EDİLDİ? RANDEVU NEDEN VERİLMİYOR?
Bu kararla birlikte, e-Nabız üzerinden aşı sayfasına girildiğinde ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazdığı görüldü. Bu kişilere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacak ve tek doz yeterli olacak. Bu kapsamda randevular da iptal ediliyor. Bu konuda sosyal medyada da birçok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtiyor.
İKİNCİ DOZ AŞISI İPTAL OLANLARIN KARTI OLACAK MI?
Aşı kartlarında da bir karışıklık yaşanıyor. İkinci doz aşısı, geçirilen koronavirüs olarak ifade edildiği için, e-Nabız'da aşı kartları oluşturulduğunda ikinci doz alanı boş kalıyor. Bu alanın da pazartesi günü güncelleneceği ve karışıklığın giderileceği öğrenildi.
BİLİM KURULU'NDAN TAVSİYE
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti. Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.
BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
YAN ETKİ GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
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