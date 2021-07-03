İkinci doz BioNTech aşısı iptal mi edildi? İkinci doz BioNTech aşısı randevusu alanlar ne yapacak? Sistem ne zaman düzelecek?

İKİNCİ DOZ AŞI İPTAL Mİ EDİLDİ? RANDEVU NEDEN VERİLMİYOR?

Bu kararla birlikte, e-Nabız üzerinden aşı sayfasına girildiğinde ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazdığı görüldü. Bu kişilere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacak ve tek doz yeterli olacak. Bu kapsamda randevular da iptal ediliyor. Bu konuda sosyal medyada da birçok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtiyor.