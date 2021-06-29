İki doz aşıyı farklı markalarda yaptırmak doğru mu? AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech karışımı daha fazla antikor üretiyor iddiası!
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs aşılamasında birinci ve ikinci dozlarda birbirinden farklı aşıların karıştırılarak yaptırılmasının virüse karşı daha etkili olduğu duyuruldu. AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının karıştırılması sonucu daha fazla antikor üretimi olduğu belirtildi. İşte detaylar...
DAHA FAZLA ANTİKOR ÜRETİYOR
Araştırmada 50 yaş ve üstü 850 gönüllüye 4 hafta arayla verilen farklı aşıların incelenmesi sonucu birinci ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağladığı belirtildi.
AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte denendiği çalışmada tüm kombinasyonların iyi çalıştığı, aşıların bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve daha fazla antikor ürettiği ifade edildi. Uzmanlar araştırmanın aşıların uygulanmasına yönelik esneklik sağlayabileceğini açıkladı.
KARIŞIK DOZ DAHA ETKİLİ
Oxford Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Matthew Snape, bulguların "insanlara aynı aşıyı iki kez yapma politikasını engellemeyeceğini" aktardı. Snape, yeni sonuçların Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılan 8 ila 12 hafta aralığından daha kısa olmasına rağmen karışık doz aşı programının da etkili olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Daha uzun aralığın daha iyi bir bağışıklık tepkisi ile sonuçlandığı biliniyor" dedi.
İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, İngiltere'de uygulanmakta olan "aynı doz" aşılama programını değiştirmek için hiçbir neden olmadığını ancak gelecekte değerlendirilebileceğini ifade etti.
Van Tam, "Karıştırma dozları, bir takviye programı için bize daha fazla esneklik sağlarken aynı zamanda aşıların piyasaya sürülmesinde daha fazla ilerleme ve tedarik güçlüğü yaşayan ülkeleri destekleme yardımı sağlayabilir" dedi.
UZMANLAR DESTEK DOZUNUN ERKEN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
İngiltere'de yayınlanan başka bir çalışmaya göre ise, ikinci dozdan 6 ay sonra verilen 3'üncü doz AstraZeneca aşısının bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, insanların bu yıl kıştan önce destek dozuna ihtiyacı olup olmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Uzmanlar bağışıklığın zamanla ne kadar azalacağının henüz belli olmadığını, bunun için sonbaharda ilave aşıların uygulanmasının erken olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...
- Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...
- Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
- Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...
- Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artış yaşanacak...
- Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...
- Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...
- Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...
- Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? İşte tarihler...
- Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...