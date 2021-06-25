BioNTech koronavirüs aşısının yaptığı iddia edilen kalp kası ve kalp zarı iltihaplanmasının tedavisi var mı? Kalp zarı iltihabı nedir?
Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Alman aşısı BioNTech hakkında ABD'de flaş bir açıklama geldi. Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğü duyuruldu.Peki kalp zarı iltihabının tedavisi var mı? Kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması nedir? İşte detaylar...
Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Ortaya çıkan son yan etkilerden biri de kalp kası iltihabı oldu.
KALP KASI İLTİHABI NEDİR?
Kalp kası, kasılarak kan damarlarında kan dolaşımını sağlayan kastır. Kalp kası iltihaplanması, kalp kası hücrelerinin tahrip olmasına yol açar. Kalp kası, kalbin ana kütlesini oluşturur. Ritmik ve istemsiz sözleşme yeteneğine sahip çizgili, kalın ve içi boş kastır.
KALP KASI İLTİHABI NEDENLERİ
Ana olan, kalp hücrelerine saldıran bir virüsle enfeksiyondur. Ana virüsler enterovirüsler, adenovirüsler, CMV, parvovirüs, herpes, EBV'dir. Diğer nedenler şunlardır: Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, Kurşun, arsenik, alkol, bazı kemoterapiler gibi toksik ürünlerle zehirlenme sırasında, radyoterapi veya elektrik çarpmasından sonra belirli ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları mevcuttur.
KALP KASI İLTİHABI TEDAVİSİ VAR MI?
Doktor öncelikle hastanın rahatsızlığını dinler, fiziksel muayene eder. Tanı konulabilmek için doktor, hastaya EKG çektirir. EKG harici hastaya "holter" de takılabilir. EKG sonrası, hastaya EKO çekilir. Hastalığa dair daha net bulgular bulabilmek için göğüs röntgeni, MR gibi testler de gerçekleşebilir.
MR ve EKG harici hasta için laboratuvar testleri de yapılmaktadır. Hastaya tanı konulduktan sonra öncelik olan "ilaçlı tedavi"dir. Şayet hastanın durumu ağır ve ciddi ise ventriküler destek cihazı, intraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gibi tedavilerden biri uygulanabilir. Daha ileri seviyelerdeki hastalar için son çare olarak kalp nakli yapılmaktadır.
BIONTECH İÇİN KORKUTAN ŞÜPHE
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.
Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.
Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.
BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
YAN ETKİ OLURSA NE YAPILMALI?
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...
- İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...
- Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...
- Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...
- Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti Poyraz ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...
- Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Son Dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 YKS TYT AYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süreleri...
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- YKS sınav günü yasak var mı? 26-27 Haziran'da 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...
- YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi