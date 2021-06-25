BioNTech koronavirüs aşısının yaptığı iddia edilen kalp kası ve kalp zarı iltihaplanmasının tedavisi var mı? Kalp zarı iltihabı nedir?

KALP KASI İLTİHABI TEDAVİSİ VAR MI?

Doktor öncelikle hastanın rahatsızlığını dinler, fiziksel muayene eder. Tanı konulabilmek için doktor, hastaya EKG çektirir. EKG harici hastaya "holter" de takılabilir. EKG sonrası, hastaya EKO çekilir. Hastalığa dair daha net bulgular bulabilmek için göğüs röntgeni, MR gibi testler de gerçekleşebilir.

MR ve EKG harici hasta için laboratuvar testleri de yapılmaktadır. Hastaya tanı konulduktan sonra öncelik olan "ilaçlı tedavi"dir. Şayet hastanın durumu ağır ve ciddi ise ventriküler destek cihazı, intraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gibi tedavilerden biri uygulanabilir. Daha ileri seviyelerdeki hastalar için son çare olarak kalp nakli yapılmaktadır.