Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 215 bin 294 testte 4 bin 883 vaka, 390 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 937 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, toplam vefat sayısı 49 bin 576, toplam ağır hasta sayısı 736, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 275 bin 231 oldu.