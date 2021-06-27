Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu… Vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 215 bin 294 testte 4 bin 883 vaka, 390 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 937 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, toplam vefat sayısı 49 bin 576, toplam ağır hasta sayısı 736, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 275 bin 231 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
47 MİLYON DOZU GEÇTİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının, saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." ifadelerini kullandı.
SON BİR HAFTADA 5 MİLYONU GEÇEN AŞILAMA
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.
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