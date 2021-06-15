Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısına yönelik son dakika açıklaması! BioNTech aşısı yüzde kaç koruyor?

İSKOÇYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İskoçya'daki sağlık birimleri ve akademisyenler tarafından yapılan ve Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmada ise iki doz aşının Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağladığının kanıtlandığı da belirtildi.

DELTA MUTASYONUNA KARŞI ETKİLİ

İki doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve bir süre önceye kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92'lik bir koruma sağlandığını duyurdu.