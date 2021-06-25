Sinovac koronavirüs aşısı sonrasında antikor oranı zamanla düşüyor mu? Sinovac kimlerde antikor oluşturuyor?

ALINAN 820 KANDA...

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akçalı, "Ocak ayı itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandıktan sonra biz de üniversitemiz hastanesi çalışanlarında antikor takibi çalışması başlattık. Bu çalışmada hem aşı olan sağlık çalışanlarının antikor düzeylerini hem de aşıdan sonra hastalanıp hastalanmadıklarını izlemeyi amaçlamıştık.

Çalışmamızda ocak ayından itibaren aşılanan 1053 sağlık çalışanını 3'üncü ay sonrasında kanlarını vermek üzere yeniden davet ettik. Bu 1053 sağlık çalışanından 820'si bize geri dönüş yaparak kanlarını verdiler. 1053 sağlık çalışanını, Covid-19 hastalığı geçirip geçirmeme durumları açısından da takip ettik. Bütün sonuçları hep beraber analiz ettik. Alınan 820 kanda Covid-19'a karşı oluşmuş antikorları sayısal değer olarak belirlediğimiz 'kantitatif' dediğimiz bir testle analiz ettik. Daha sonra da sonuçlarını değerlendirdik" diye konuştu.