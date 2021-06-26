Son dakika | Türkiye aşılamada rekora koşuyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kovid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.
YAPILAN AŞI SAYISI
Toplam aşılama sayısı 46 milyon 547 bin 770, Birinci doz uygulanan kişi sayısı 31 milyon 763 bin 339, İkinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 784 bin 431.