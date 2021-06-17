Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Haziran 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 16 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son durum...
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
62 KİŞİ VEFAT ETTİ
Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 12'a yükseldi.
YENİ HASTA SAYISI
Toplamda 57 milyon 899 bin 862 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
AĞIR HASTA SAYISI
Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (17 HAZİRAN 2021)
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU
16 HAZİRAN
15 HAZİRAN
14 HAZİRAN
13 HAZİRAN
12 HAZİRAN
11 HAZİRAN
10 HAZİRAN
9 HAZİRAN
8 HAZİRAN
7 HAZİRAN
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