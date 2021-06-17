Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Haziran 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

AĞIR HASTA SAYISI

Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.