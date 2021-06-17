Türk bilim insanlarından çığır açan yeni buluş! Saniyeler içinde tespit ediyor

"GELİŞTİRDİĞİMİZ YAPAY ZEKA KANSER GİBİ BİR ÇOK HASTALIĞIN TESPİTİNDE DE KULLANILABİLİR"

Kovid-19'u tanımlayabiliyorsa kanser ve tüberküloz gibi başka hastalıkları da tanımlayabileceğini belirten Silahtaroğlu, "Saniyeler içerisinde Kovid-19'u pozitif veya negatif olarak yüzde 90'ın üzerinde tespit edebiliyoruz. Ön tanısını koyabiliyoruz. En azından riskini belirleyebiliyoruz. Bu çalışma sadece Kovid-19 hastalığının tespitiyle sınırlı kalmayacak. Başka hastalıkları da biz yapay zekaya öğretebiliriz. Bütün donanımımız hazır. Hekimlerimiz bize hasta ve hastalık verilerini sunabilecek olurlarsa çok rahatlıkla makineye öğretebiliriz. Saniyeler içerisinde en azından bazı hastalıkları teşhisini koymuş olabiliriz" diye konuştu.