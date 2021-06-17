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ABD'den Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlarla ilgili flaş karar

Son dakika haberi... , Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek vereceği duyuruldu. Açıklama ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından geldi. Ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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ABD'den Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlarla ilgili flaş karar

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19'un vücuda girdikten sonra yol açtığı belirtilerin hafifletilmesi için antiviral ilaçlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, şu anda klinik deney aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ilaç adayı için ABD yönetiminin 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı kaydedildi.

Söz konusu ilaçların hangi firmalar tarafından geliştirildiğine dair bir detay paylaşılmadı.

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