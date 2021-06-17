ABD'den Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlarla ilgili flaş karar

Açıklamada, şu anda klinik deney aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ilaç adayı için ABD yönetiminin 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı kaydedildi.

Söz konusu ilaçların hangi firmalar tarafından geliştirildiğine dair bir detay paylaşılmadı.