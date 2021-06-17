ABD'den Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlarla ilgili flaş karar
Son dakika haberi... ABD, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek vereceği duyuruldu. Açıklama ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından geldi. Ayrıntılar haberimizde...
DÜNYA AA
ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19'un vücuda girdikten sonra yol açtığı belirtilerin hafifletilmesi için antiviral ilaçlar üzerinde çalıştığı bildirildi.
Açıklamada, şu anda klinik deney aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ilaç adayı için ABD yönetiminin 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı kaydedildi.
Söz konusu ilaçların hangi firmalar tarafından geliştirildiğine dair bir detay paylaşılmadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaçırılmayacak fırsatlar! 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
- Takdir teşekkür sınıfta kalma nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf E Okul VBS girişi ile ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama 2021
- Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...
- Beklenen paylaşım geldi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...