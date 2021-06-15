Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa' varyantı... Koronavirüsle mücadele bilim insanlarının araştırma çalışmaları devam ediyor. Bilim dergisi Lancet'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Delta ve Alfa varyantı hastane yatış riskini iki katına çıkardı. Peki mevcut aşılar varyantlara karşı ne kadar etkili? İşte detaylar...
İskoçya'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan koronavirüsün Delta varyantı, ilk kez Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor.
Lancet'te yayınlanan çalışmada, İskoçya'da 5,4 milyon kişi arasında 19 bin 543 koronavirüs vakası ve 377 hastaneye yatış incelenirken, 7 bin 723 vakada ve 134 hastaneye yatışta Delta varyantı tespit edildiği bildirildi.
'AŞILAR RİSKİ AZALTIYOR'
Strathclyde Üniversitesi Halk Sağlığı Epidemiyolojisi Profesörü Chris Robertson, 1 Nisan ile 6 Haziran tarihleri arasında yaş ve hastalık geçmişine göre yapılan araştırmada, Delta varyantının hastaneye yatış riskini Alfa varyantına göre kabaca iki katına çıkardığını, ancak aşıların bu riski azalttığını söyledi.
Gazetecilere verdiği demeçte Robertson, "Bir ya da iki doz aşı olursanız ve daha sonra koronavirüs testiniz pozitif çıkarsa hastaneye yatırılma riskiniz yüzde 70 oranında azalır" dedi.
Çalışmada, aşıların Alfa varyantına kıyasla Delta varyantını engellemek için daha az etkili olduğunun altı çizildi.
İkinci dozundan iki hafta sonra Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantından kaynaklanan enfeksiyona karşı yüzde 79, Alfa varyantına karşı ise yüzde 92 koruma sağladığı tespit edilirken, Oxford-AstraZeneca'nın aşısı ise Delta varyantına karşı yüzde 60, Alfa varyantına karşı yüzde 73 koruma sağladığı bildirildi.
Araştırma ile ilgili açıklama yapan İskoçya Halk Sağlığı Ulusal Direktörü Jim McMenamin, "Delta varyantı hastaneye yatış riskini artırıyor" derken, "Ancak, elimizdeki bilgilerden görebildiğimiz şey, aşılarımızın hala oldukça etkili olduğu" ifadelerini kullandı.
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