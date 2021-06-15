15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

'ın 'Delta' 'ın 'Alfa' varyantı... Koronavirüsle mücadele bilim insanlarının araştırma çalışmaları devam ediyor. Bilim dergisi 'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Delta ve Alfa varyantı hastane yatış riskini iki katına çıkardı. Peki mevcut aşılar varyantlara karşı ne kadar etkili? İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
ABONE OL
Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

İskoçya'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan koronavirüsün Delta varyantı, ilk kez Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor.

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

Lancet'te yayınlanan çalışmada, İskoçya'da 5,4 milyon kişi arasında 19 bin 543 koronavirüs vakası ve 377 hastaneye yatış incelenirken, 7 bin 723 vakada ve 134 hastaneye yatışta Delta varyantı tespit edildiği bildirildi.

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

'AŞILAR RİSKİ AZALTIYOR'

Strathclyde Üniversitesi Halk Sağlığı Epidemiyolojisi Profesörü Chris Robertson, 1 Nisan ile 6 Haziran tarihleri arasında yaş ve hastalık geçmişine göre yapılan araştırmada, Delta varyantının hastaneye yatış riskini Alfa varyantına göre kabaca iki katına çıkardığını, ancak aşıların bu riski azalttığını söyledi.

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

Gazetecilere verdiği demeçte Robertson, "Bir ya da iki doz aşı olursanız ve daha sonra koronavirüs testiniz pozitif çıkarsa hastaneye yatırılma riskiniz yüzde 70 oranında azalır" dedi.

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

Çalışmada, aşıların Alfa varyantına kıyasla Delta varyantını engellemek için daha az etkili olduğunun altı çizildi.

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

İkinci dozundan iki hafta sonra Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantından kaynaklanan enfeksiyona karşı yüzde 79, Alfa varyantına karşı ise yüzde 92 koruma sağladığı tespit edilirken, Oxford-AstraZeneca'nın aşısı ise Delta varyantına karşı yüzde 60, Alfa varyantına karşı yüzde 73 koruma sağladığı bildirildi.

Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

Araştırma ile ilgili açıklama yapan İskoçya Halk Sağlığı Ulusal Direktörü Jim McMenamin, "Delta varyantı hastaneye yatış riskini artırıyor" derken, "Ancak, elimizdeki bilgilerden görebildiğimiz şey, aşılarımızın hala oldukça etkili olduğu" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA