Hastaneye yatışlar iki kat arttı! Hindistan'ın 'Delta' Birleşik Krallık'ın 'Alfa'... Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

'AŞILAR RİSKİ AZALTIYOR'

Strathclyde Üniversitesi Halk Sağlığı Epidemiyolojisi Profesörü Chris Robertson, 1 Nisan ile 6 Haziran tarihleri arasında yaş ve hastalık geçmişine göre yapılan araştırmada, Delta varyantının hastaneye yatış riskini Alfa varyantına göre kabaca iki katına çıkardığını, ancak aşıların bu riski azalttığını söyledi.