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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

haberi | 8 Haziran 2021'e ait (KOVİD-19) ve vefat tablosunu açıkladı. ’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SON DAKİKA HABERLERİ | Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

7 HAZİRAN

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 'da 63,93, 'da 99,50, 'de 41,23 oldu.

Haritaya göre en çok artış gösteren iller , Kars ve Gümüşhane oldu. En az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.

6 HAZİRAN

5 HAZİRAN

4 HAZİRAN

3 HAZİRAN

2 HAZİRAN

1 HAZİRAN

İşte haftalık vaka sayısı tablosu İŞTE HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

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