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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 9 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

haberleri | 9 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Peki, bugün Türkiye’de Kovid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 9 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 9 Haziran 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

İşte 'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

VEFAT VE VAKA...

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (9 HAZİRAN 2021)

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İşte günün Kovid-19 tablosu İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

8 HAZİRAN

7 HAZİRAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu. En az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.

6 HAZİRAN

5 HAZİRAN

4 HAZİRAN

3 HAZİRAN

2 HAZİRAN

1 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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