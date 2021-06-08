Yüksek tansiyona ne iyi gelir | Uzmanlardan önemli uyarı: Her üç yetişkinden birinde var

"Yüksek tansiyon hastalığının süresi arttıkça ve tedavi ile kontrol edilmedikçe oluşan bu hasarın boyutu da artar. Hipertansiyon başta damarlar ve kalp olmak üzere böbrek, göz, beyin gibi organlara zarar verir. Tedavi ile normal değerlere düşürülemeyen tansiyon çok sayıda sağlık problemine yol açabilir. Bu problemler: Damarların sertleşmesine (ateroskleroza) bağlı olarak gelişen kalp krizi, inme, kan damarlarının yüksek basınç nedeniyle çıkıntı oluşturması ve bu çıkıntının çatlaması sonucu oluşan ağır komplikasyonlar, kalbin damarlardaki yüksek basıncı aşmak için daha fazla çalışmaya başlaması, kalp kasının aşırı büyümesi ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliği, böbrekteki damarların daralmasına bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının bozulması, göz damarlarının daralması, kopması ve görme yetisinin kaybedilmesi beyni besleyen damarların daralması, tıkanması sonucu demans gelişimi olarak sıralanabilir.'' dedi.

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