Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 29 Mayıs- 4 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarına yer vererek vaka sayısındaki düşüş hızının azaldığını ancak düşme eğiliminin devam ettiğini belirtti.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/iT0JPGv8JI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
En az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/Tdew0cuZqS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
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