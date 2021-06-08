Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı tablosu

Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/iT0JPGv8JI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021