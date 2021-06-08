08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı tablosu

Sağlık Bakanı , illere göre 29 Mayıs- 4 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarına yer vererek vaka sayısındaki düşüş hızının azaldığını ancak düşme eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu.

En az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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